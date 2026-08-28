Yargıtay, bahşişlerle alakalı mühim bir karara imza attı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin yerel mahkeme kararını bozarak çalışanlara sürekli verilen bahşişlerin tazminat hesaplamasına katılması gerektiğine hükmettiğini belirten SGK uzmanı İsa Karakaş, bahşişin artık doğrudan ana maaşın bir parçası kabul edildiğini dile getirdi.

Karakaş'ın açıklamalarına göre düzenli bahşişin ücret sistemi içerisinde değerlendirilmesi, iş sözleşmesi biten çalışanların alacağı kıdem tazminatını doğrudan artıracak. Fakat bu haktan faydalanabilmek için bahşişin süreklilik göstermesi ve iş yerindeki ücret düzeninin somut bir parçası olduğunun ispatlanması şart koşuluyor.

Diğer yandan Yargıtay, fazla mesai hesaplamasında ise adil bir katsayı ayrımına gitti. Karakaş’ın paylaştığı detaylara göre; işçilerin garanti (asıl) maaşı fazla çalışma hesaplamasında 1,5 katsayısı ile çarpılırken, toplanan bahşişlerden düşen pay ise 0,5 katsayısı üzerinden değerlendirmeye alınacak.

BAHŞİŞİ SGK'YA BİLDİRMEYEN İŞVERENE CEZA UYGULANACAK

Kararın işveren tarafındaki sorumluluklarına dikkat çeken İsa Karakaş, düzenli bahşişlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilmesinin kanuni bir mecburiyet olduğunu anımsattı. 5510 sayılı Kanun çerçevesinde primden muaf tutulan ödemeler arasında bahşişin bulunmadığını belirten Karakaş, bildirim yapmayan firmaların ağır yaptırımlarla yüzleşeceğini dile getirdi.

Karakaş, sisteme eklenmeyen örneğin 3 bin 400 liralık bir bahşiş ödemesinin bile saptanması durumunda, işletmenin yararlandığı bütün asgari ücret desteklerinin faiziyle beraber geri alınacağını ifade etti. Bunun yanında, bahşişin bildirilmediği her bir ay için firmalere 66 bin lirayı geçen idari para cezası uygulanacak ve muhtemel kayıt denetimlerinde bu cezalar katlanarak yükselecek.

"İŞÇİLERİN BAHŞİŞLERİ MAAŞA EKLENDİĞİNDEN EMEKLİLİK AYLIKLARI ARTACAK"

Bahşiş kararının emekli aylığını artıracağını dile getiren Karakaş, sözlerine şöyle devam etti:

'Bu kararla beraber uygulamada bahşişlerin ücret kabul edilmeyerek ücret bazlı kayıt dışılığın engellenmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte işverenlerin bahşişleri SGK'ya bildirmemesi durumunda bahsettiğimiz yüksek tutarda idari para cezaları ve teşviklerden mahrum kalma durumu söz konusu olacağından, işverenlerin bunları beyan etmesi faydalarına olacaktır.

Bu bildirimle beraber çalışanların bahşişleri de maaşa eklenip SGK'ya bildirilmiş olacağından, bu durum işçilerin emeklilikteki maaşlarının da artmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda tekrar belirtmek gerekirse, bu bir dönüm noktasıdır. Bu yüzden artık bahşiş ne lütuf ne hediye ne de bir yardımdır. Doğrudan doğruya bir ücrettir, bir maaştır diyebiliriz.'