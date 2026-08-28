Ekonomik dalgalanmaların devam ettiği bir ortamda işletme sermayesi veya yatırım ihtiyacı bulunan esnaf ve sanatkarlar için Hazine faiz destekli kredilerin koşulları güncellendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, kredi çekecek olan esnafın kredi kullanımından en fazla 15 gün önce alınmış bir belgeyle, vergi dairesine ve SGK’ya vadesi geçmiş borcu bulunmadığını sunması gerekecek.

Mevcut borcun yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın bozulmamış olması da krediye erişim için yeterli sayılacak. Ancak bu şartı sağlayamayan esnaf için de kredi kapıları tamamen kapanmıyor; borcun bir kısmı doğrudan krediden düşülebilecek.

300 BİN LİRAYA KADAR OLAN BORÇLAR KREDİDEN KESİLEBİLECEK

Esnafın vergi veya SGK borcu bulunması halinde, Hazine faiz destekli kredinin azami yüzde 25’ine kadar olan kısmı öncelikle banka tarafından ilgili kurumlara ödenebilecek.

Bu kapsamda banka tarafından tahsil edilecek tutar, kredi tutarı ne olursa olsun bir yıl içinde toplam 300 bin lirayı geçemeyecek.

Borcun faizine ilişkin olarak Hazine tarafından yüzde 25 oranında indirim yapılacak. İlgili kurumlara borç ödendikten sonra kalan kredi tutarı esnaf ve sanatkârın kullanımına sunulacak.

Ayrıca esnaf ve sanatkarlar için kredi çekmek adına uygulanan süre kısıtlaması bir yıl daha uzatılarak 31 Aralık 2026'dan 31 Aralık 2027'ye alındı.

FAİZ DESTEĞİ ORANLARINDA GÜNCELLEME VE KREDİ LİMİTLERİ

YÜZDE 50 FAİZ İNDİRİMİ (ESKİ ORAN) Yeni Destek Oranı: Yüzde 40

YÜZDE 60 FAİZ İNDİRİMİ (ESKİ ORAN) Yeni Destek Oranı: Yüzde 48

YÜZDE 100 FAİZ İNDİRİMİ (ESKİ ORAN) Yeni Destek Oranı: Yüzde 80

İŞLETME SERMAYESİ KREDİSİ Kullanım Amacı: İşletme İhtiyaçları Azami Limit: 1.500.000 TL

YATIRIM KREDİSİ Kullanım Amacı: İşyeri ve Taşıt Alımı Azami Limit: 3.500.000 TL

KREDİ BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Hazine faiz destekli esnaf kredilerinde başvurular ve değerlendirme süreçleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) ile ilgili kamu bankaları üzerinden sürdürülmeye devam edecek.

Yeni düzenleme kapsamında SGK ve vergi borcu kesintisi yapılarak kullandırılan kredilerde düşürülen faiz desteği oranları, esnafın ödeyeceği nihai faiz yükünü doğrudan etkileyecek.

Finansmana erişmek isteyen esnaf ve sanatkarların, e-Devlet veya ilgili kurumlardan alacakları güncel borç durumlarını gösterir belgelerle birlikte müracaat etmesi öneriliyor.