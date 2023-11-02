Olay, geçtiğimiz 29 Ekim Pazar Günü Büyükçekmece'ye bağlı Celaliye Mahallesi’nde meydana geldi. 39 yaşındaki elektrikçi Fikret Aydın'dan iddialara göre 3 haftadır haber alınamayınca bir yakını evine gitti. Eve gelen yakını klimanın açık olduğunu ve evden kokular geldiğini fark etti. Daha sonra yoğun kokuların geldiği yatak odasına girdi.

Yakını, bazayı açınca Fikret Aydın’ın cesedi ile karşılaştı. Daha sonra hemen durumu polislere bildirdi İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı yere gelen ekipler Aydın’ın silahla vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Polis evde ayrıca uyuşturucu düzeneği de buldu. Aydın’ın cesedinin yaklaşık 3 haftadır baza altında olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Polis, konuyla ilgili çok yönlü inceleme yaparken eve sürekli girip çıktığı söylenilen ve T.Y. isimli bir şahısın ise peşine düştüğü öğrenildi.