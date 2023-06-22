Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman ve Malatya'da düzenlenen Afet Bölgesi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme toplantılarına katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem felaketinden etkilenen iller arasındaki Adıyaman'da düzenlenen Afet Bölgesi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık yaptı.

Yaz aylarında tedbirleri sağlayacak şekilde hummalı çalışmaların yapılacağını söyleyen Bakan Tekin, betonarme yapıların tamamlanmasıyla birlikte deprem öncesi derslik sayısının en az yüzde 10 üzerinde dersliğe sahip olunacağını kaydetti.

Bakan Tekin, "Dolayısıyla belki önümüzdeki eğitim öğretim yılında, bu rakamlarla birlikte 7 bin derslik ile eğitim öğretime devam ediyor olacağız." diye konuştu. Bakan Tekin, daha sonra Altınşehir Konteyner Kenti ziyaret ederek burada Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezindeki kurslara katılan öğrenci ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Malatya'da incelemelerde bulundu.

Burada da ilk olarak Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıya başkanlık eden Bakan Tekin, Vali Hulusi Şahin, milletvekilleri ile kurum amirlerinin katıldığı toplantıda ilin ihtiyaç duyduğu konularda görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Tekin, ortaya çıkan tabloda Malatya'da depremden önceki derslik sayısının 6 bin 177 olduğunu, bunların 855'inin deprem nedeniyle kullanılamaz hâle geldiğini ancak Eylül ayında eğitim öğretim yılı tekrar başladığında Millî Eğitim Bakanlığı olarak bütün okullarda eğitim öğretimin sorunsuz bir şekilde başlatılacağını ve bu anlamda endişe edilmesine gerek olmadığını vurguladı.

MALATYA'DA DOLULUK ORANI YÜZDE 105'E ULAŞMIŞ DURUMDA

Malatya'da planlanan yatırımların tamamlanmasıyla toplam derslik sayısının deprem öncesi duruma göre yaklaşık yüzde 15 oranında artacağını kaydeden Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Dersliklerle ilgili ihtiyaçların içinde atölye, laboratuvar gibi ekipmanlar da var, onları da hazırlıyoruz. Olayın ikinci boyutu; bu dersliklerde, okullarda ders verecek öğretmen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Onlar açısından da Malatya'nın bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda. Son atamalarla birlikte Malatya'da doluluk oranı yüzde 105'e ulaşmış durumda, yani norm fazlası öğretmenimiz oluşmuş durumda. Bu da gerekli bütün tedbirlerin alındığını gösteriyor. Öğretmen sayısı itibarıyla da problemimiz yok. Öğretmen arkadaşlarımızla ilgili konaklama ve barınma hizmetleriyle ilgili de biz Bakanlık olarak bölgedeki on bir ilin müdürü arkadaşımıza rica etmiştik. "Tek tek öğretmen arkadaşlarımızın konaklamayla ilgili durumlarını, barınmayla ilgili durumlarını öğrenin." diye. Arkadaşlarımız bizlere rakamlar verdiler. Kendi evinde kalan, evi hasarsız olan, konaklayacak yer arayan bütün arkadaşlarımızın bu şekilde dökümü yapıldı. Biz de Bakanlık olarak konaklama ihtiyacı olan öğretmen arkadaşlarımızın bu ihtiyaçlarını giderebilecek tedbirler alıyoruz"