Türkiye Cumhuriyeti Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk sosyal medya hesabından öğretmenler günü için bir mesaj yayımladı.

Bakan Tekin şu ifadelere yer verdi:

Değerli Meslektaşlarım, 

Sevgili Öğretmenlerim,

Yeni Neslin İnşasına Adanmış, Türkiye Yüzyılı’nın Aydınlık Yolunu Açan Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım, 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.’ sözüne duyduğum inançla sizleri selamlıyor ve Öğretmenler Gününüzü hürmet ve muhabbetle kutluyorum.”

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Kaynak: Haber merkezi