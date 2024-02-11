Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili 12 şüphelinin göz altına alındığını açıkladı.

Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen;

12 şüpheli gözaltına alınmış,

7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

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