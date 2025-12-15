Olay Cuma günü İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesinde eğitim öğretime devam eden Ömer Osman Çağlayan Ortaokulunda meydana geldi. Okul Müdürü Mustafa Ç., sırada bekleyen Muhammed K.(11)'yı saldırarak darp etti. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olayın ardından öğrenci durumu ailesine bildirdi. Aile müdürden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı anlatan 11 yaşındaki öğrenci Muhammed Emin K.,"O beni durduk yere dövdü. Kafa attı, fırlattı ‘Seni buraya gömerim, herkes burada ahlakını bilecek’ dedi. Çocuğa el hareketi yaptım zannetti. Okula gitmeyeceğim. O beni dövecek ben kendimi savunamayacağım, sonra disiplin verecek tutanak tutacak ben gitmem okula” dedi.

Baba Nihat Koca(49),”Cuma günü işten geldim eve. Hanım bana ‘Muhammed’i dövmüşler’ dedi. Ben çocuklar arasında olmuş sandım. Sonra bana okul müdürü ‘Muhammed’i dövmüş’ dediler. Öğretmendir kızmıştır dedim. Daha sonra bana video geldi. Videoya bakınca zaten aklım başımdan gitti. Ringte boksör bunu yapamaz. 11 yaşındaki çocuğumu kaldırmış vurmuş. Kafası taşa gelse ne olacak? Ben çocuğuma öğretmenlere emanet ediyorum. Adı üstünde öğretmen. Öğretmen bunu yapsa sokaktaki vatandaş, kim bilir neler yapar. Çocuk bilmiyor öğrensin diye okula gönderiyorum. Adam kast etmiş. 4 gündür çocuğu bırakıp işe gidemiyorum. Ağlıyor, beni dövecekler diye. Ben ne yapacağım çocuğun psikolojisi bozuldu. Benim 5 tane çocuğum var, işe gitmesem ne yapacağım. Çocuğumu doktora götüreceğim psikoloji düzelsin diye. Derslerinden de geri kalacak. Bu gün bana yarın sizin çocuğunuza. Okul dediğin çocukları eğitir. Nasıl olacak bu iş? Kime güveneceğiz, nereye gideceğiz? Milli Eğitim bakanı gerekeni yapsın, görevden alsın. Böyle insanlar olduğu müddetçe eğitim olmaz. Ben bu işin peşini bırakmıyorum. Mahkemeye gittim. Gereken her yere başvurdum. Cumhurbaşkanında, bu adamın görevden alınmasını istiyorum. Durumum olmadığı halde avukata vekaletimi verdim. Bütün görevli yerlerden gerekenin yapılmasını istiyorum. Benim çocuğumun psikolojisi bozuldu” dedi.