İddiaya göre sabah saatlerinde haftanın ilk gününde derse girmek için okul bahçesinde toplanan öğrencilerden Muhammet K(11), Okul Müdürü Mustafa Çevik tarafın ittirilerek yere fırlatıldı. O esnada bu durum bir öğrenci velisi tarafından kayda alındı. Görüntülerin sosyal medya sayfalarında dolaşıma açılmasıyla birlikte eleştirilerde art arda gelmeye başladı.

İncelenen görüntüler sonrası hemen harekete geçen Milli Eğitim Müdürlüğü, okul Müdürü Mustafa Çevik hakkında soruşturma yapılmasına karar verildi.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşanan bu olay sonrası, yere fırlatıldığı öne sürülen öğrenci Muhammet K.'nın(11), ailesinin ise durumdan henüz haberdar olmadığı öğrenildi.

Yaşanan skandal görüntüler sonrası, okul Müdürü Mehmet Çevik'in nasıl bir savunma yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

13 derslikli okulda, 318 öğrenci eğitim görürken, 25 öğretmen de görev yapıyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ