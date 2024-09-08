Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 19 gündür aranan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'la ilgili, "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar adalet önünde hesap verecektir" dedi.ANKARA (İGFA) - Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran'dan 19 gün sonra gelen acı haber sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, "Evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü" diyerek, "Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünün altını çizen Bakan Tunç, açıklamasında, "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1832693036259652007