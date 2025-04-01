Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Tutuklu ve hükümlülerin devlete emanet olduğunu vurgulayan Tunç, ceza infaz kurumlarında uluslararası standartlara uygun, insan onuruna yakışır bir muamele uygulandığını ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilerin temel haklarının engellendiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden Tunç, aile görüşmeleri, sağlık, hijyen ve barınma gibi hakların yasal güvence altında titizlikle uygulandığını belirtti.

Tunç açıklamasında" İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır. Türk Ceza İnfaz Sistemi, ulusal ve uluslararası bağımsız denetimlere açık, şeffaf ve insan onurunu en üst düzeyde tutan bir yapıya sahiptir. Adalet Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeyecek, insan onurunu önceleyen bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.