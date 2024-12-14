Bakan Tunç, "Uyuşturucu ile mücadele, kırmızı çizgimizdir. Bu mücadeledeki kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Açıklamasında, Türkiye’nin bağımlılıkla mücadelede attığı adımların önemine dikkat çeken Tunç, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla birlikte Ceza İnfaz Sisteminde madde bağımlılığına karşı yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu bağlamda, "Ceza İnfaz Sisteminde Madde Bağımlılığına Yenilikçi Yaklaşımlar Paneli"nin düzenleneceği bilgisi verildi.

Bakan Tunç'un açıklaması, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve bağımlıların rehabilitasyonu konusunda atılacak adımların, Türkiye’nin hukuk sisteminde daha güçlü bir şekilde yer alacağı sinyalini verdi.