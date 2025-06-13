Bakan, İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik uçuşların 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar iptal edildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail tarafından 13 Haziran sabahı başlatılan hava saldırılarının ardından bölge hava sahalarında ciddi güvenlik tehditleri oluştuğunu belirtti. Açıklamasında, İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahalarının geçici olarak sivil hava trafiğine kapatıldığını ifade etti.

Yayımlanan NOTAM’lar doğrultusunda İsrail, Tahran ve Bağdat hava sahalarının kapalı olacağını kaydeden Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile havayolu şirketlerinin gerekli tedbirleri aldığını ve uçuş rotalarının riskli bölgeleri kapsamayacak şekilde yeniden planlandığını belirtti.

Yolcu ve personel güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, mevcut durumda risk altında herhangi bir yolcu ya da mürettebat bulunmadığını da ekledi. Türk Hava Yolları başta olmak üzere, tüm ilgili havayolu şirketlerinin söz konusu tarihe kadar bölgeye yönelik seferlerini durdurduğunu duyurdu.