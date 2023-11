Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi program için Bursa’ya gelerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen istişare toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Bakan Uraloğlu Filistin’de yaşananlara değinerek, "Ne yazık ki Gazze'de 36 gündür dünyanın gözleri önünde Filistinli kardeşlerimize yapılan katliam ve zulümlere şahit oluyoruz. Binlerce çocuk ve sivilin yaşamını yitirdiği bu zulme, özellikle Avrupalı ülkeler başta olmak üzere batı dünyasının sesinin çıkmadığı, tersine destek verdiğini görüyoruz. Ukrayna’da yaşananlara insanlık suçu işleniyor diye bas bas bağıranlar söz konusu Müslümanlar olunca mı susuyorlar? İsrail Gazze’de insanlığı çiğniyor. Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalıyor. Neden Ukrayna'da sivillerin gıda, su ve ilaca erişimini engellemek savaş suçuyken Gazze'de değil? Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu insanlık ayıbına susmadı ve onun liderliğinde Gazze'deki kardeşlerimizi sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız. Türkiye, bu zamana kadar din, dil ve ırk ayrımı yapmadan nasıl dünyada zulme uğrayan tüm toplumların yanında olduysa, bugün de olacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu savaşın kalıcı barışa giden yolu açması için Türkiye sorumluluk almaktan asla kaçınmayacaktır. Canı gönülden inanıyorum ki Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları bu zulüm yakında son bulacak, bu anafordan, Cumhurbaşkanımız liderliğinde atılan adımlarla çıkacaktır” şeklinde konuştu.



“21 yılda 194 milyar dolar yatırım yaptık"

Ulaşım ve iletişim altyapı yatırımları hakkında da açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Son 21 yılda ülkemiz ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 194 milyar dolar yatırım yaptık. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. Tüm coğrafyamızı bir uçtan bir uca doğudan-batıya, kuzeyden-güneye ulaşılır kılarak bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden alıp bugün 29 bin 100 kilometrenin üstüne taşıdık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Köprülerimizin uzunluğunu 311 kilometreden 763 kilometreye, tünellerimizin uzunluğunu ise 50 kilometreden 724 kilometreye yükselttik. Demiryollarımızın tamamını yeniledik. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2023 yılı itibariyle, 2 bin 250 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demiryolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik. Türkiye’yi Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 8’nci Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray’ı inşa ederek Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolunun hayata geçmesini sağladık. Havacılık alanında ülkemize çağ atlattık. İç hat uçuş nokta sayımızı 26’dan 57’e, dış hat uçuş ağımızı 60’tan 343 noktaya yükselttik. 149 olan liman sayımızı ise 217’ye, 37 olan tersane sayımızı ise 85’e çıkardık. Genişbant abone sayımız 2002 yılında 20 bin iken bugün 93,1 milyona ulaştı. Genişbant internet altyapısını sağlayan fiberoptik kablo uzunluğumuz ise 88 bin kilometreden 536 bin kilometreye çıktı” ifadelerine değindi.



Bursa yatırımları hakkında bilgi verildi

Bursa’da, 2009 yılında Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptığını da sözlerine ekleyen Uraloğlu, Bursa’da son yıllarda yapılan yatırımlardan bahsederek, “Az önce valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ve şehrimizin önde gelen siyasetçileriyle bir araya geldik ve istişare toplantısı yaptık. Şehrin ihtiyaçlarını masaya yatırdık ve hep birlikte Bursa’yı daha ileri taşıyacak projeleri bir bir hayata geçireceğiz. Bu sabah Bursa Çevre Otoyolu üzerinde yer alan Demirtaş OSB Kavşağı’nın açılışını gerçekleştirdik. Yapım çalışmaları devam eden Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattımızdaki çalışmaları yerinde gördük. Nilüfer’deki Çalı Yolu genişletme çalışmalarımızın 2’nci etabını inceledik ve çalışma arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Bursa ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız ve tüm projelerimizi yakinen takip ediyoruz. Bursa’nın potansiyelini en üst düzeye çıkararak, ulaşımın her moduyla daha etkin hale getirmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



"Bugün itibari ile 19 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz"

Bursa’daki çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-İnegöl-Bozüyük-Eskişehir Yolu, Bursa-Karacabey Yolu, Bursa-Mudanya gibi nice güzergahı bölünmüş yol olarak tamamladık. Bursa Çevre Otoyolunda, İğdir Tüneli’ni, Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolunda, Mezit Tüneli’ni tamamlayarak trafiğe açtık. Yerli otomobilimiz Togg Fabrikası’nın bağlantı yolunu ve Engürücük Kavşağını hayata geçirdik. Balıkesir-Susurluk-Karacabey Yolunda, Mustafakemalpaşa Giriş Köprülü Kavşağı ile Kosova ve Koşuboğazı Köprülü Kavşaklarını inşa ettik. Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolunda; Yenice, Yenişehir Ayrım, İnegöl OSB, Domaniç Ayrımı ve Kurşunlu Ayrımı Köprülü Kavşaklarını tamamladık. İnegöl Şehir Geçişinde Mesudiye Farklı Seviyeli Kavşağını kazandırdık. Bursa-Mudanya Yolunda, Bademli ve Tepedervent Köprülü Kavşaklarını tamamlayarak hizmete açtık. Bursa-Karacabey Yolunda; Karacabey Ayrım Köprülü Kavşağı ile Bursa Şehir Geçişinde Üniversite Köprülü Kavşaklarını trafiğe açtık. Görükle Ayrım, Göçmen Konutları, İrfaniye, Mudanya Ayrım Köprülü Kavşaklarını hizmete verdik. Balıkesir-Susurluk-Karacabey Yolu Mustafakemalpaşa Geçişinde, Güllüce ve Tatkavaklı Köprülü Kavşaklarını bitirdik. Bursa Çevre Otoyolu Batı kesiminde, Bursa Şehir Hastanesi Kavşağını tamamladık. Bursa-Yalova Yolunda; Bursa Şehir Geçişinde Buttim Köprülü Kavşağı, Pınar Köprülü Kavşağı, Gemlik Geçişinde de Gemlik Garajı Köprülü Kavşağını tamamlayarak trafiğe açtık. Bursa-Yalova yolunda Dürdane Köprülü Kavşağını inşa ederek hizmete aldık. Bugün itibari ile 19 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz. Bunlar arasında devam eden önemli karayolu projelerimizden biri de bu yılın başında çalışmalarını başlattığımız TEKNOSAB Köprülü Kavşağı ve Zeytindağı Yolu’dur. Proje ile Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nin İstanbul-İzmir Otoyolu’na ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu’na yüksek standartlı bağlantısını sağlayacağız. Bursa’daki yatırımlarımız elbette ulaşımın tüm modlarını kapsıyor. Bursa’yı, Bandırma - Bursa - Yenişehir - Osmaneli Hızlı Tren Hattı projesi ile demiryoluyla kavuşturuyoruz."



"Projemiz tamamlandığında hem Ankara-Bursa, hem de Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakika olacak"

"Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa ediyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Uraloğlu, "Bursa - Yenişehir, Bandırma-Bursa ve Yenişehir-Osmaneli kesimlerinde toplam 201 kilometrelik hatta altyapı ve üstyapı çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Projemiz tamamlandığında hem Ankara-Bursa, hem de Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakika olacak. Bursa’da devam etmekte olan bir diğer önemli raylı sistem projemizde Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi metro projemizdir. Projemiz sayesinde mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı Metro hattı; yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarını kat ederek YHT Gar ve nihayetinde Şehir Hastanesine ulaşacak. Saatte 88 kilometre tasarım hızı ile günlük 410 bin yolcuya hizmet verecektir. Hattımız tamamlanınca, Bursa’nın raylı sistem hat uzunluğu 39 kilometreden 44 kilometreye, istasyon sayısı ise 39’dan 43’e yükselecektir. Hattın en önemli iki durağı hızlı tren istasyonu ve hastane istasyonudur. Yapımına devam ettiğimiz Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT hattı ile metronun entegre edilmesi ile tüm Bursa’nın hızlı tren erişimi için rahat ve dakik bir seçenek sunulmuş olacaktır. Yine projemiz kapsamına temelini bu yıl başında attığımız Depo sahası ve 2 yeni istasyon ile Görükle uzatmasını da dahil ettik. Bu yeni tesis, şehrin tüm metro araç filosunun bakım-tamir ve parklanma ihtiyacına da hizmet edecektir. Üniversite-Görükle Hafif Raylı Sistemler Hattı da tamamlanınca, Bursa’nın raylı sistem uzunluğu 44 kilometreden 47,5 kilometreye yükselecek, istasyon sayısı da 43’ten 45’e çıkacaktır. Yüzde 38’lik gerçekleşmeye ulaştığımız projemizi 2024 sonunda bitirmeyi hedefliyoruz.”



"Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz”

Bakanlık olarak internet altyapısından, uydu sistemlerine, uluslararası taşımacılığın tüm ulaşım modlarında hızlı, konforlu projeler gerçekleştirmek için ekip olarak çalıştıklarının altını çizen Uraloğlu, “Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz ulaşım ve iletişim projelerinin, ülkemizi uluslararası alanda daha rekabetçi kıldığını görmek, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında, Türkiye Yüzyılı’nın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz” sözlerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığını da ziyaret ederek “Gün içerisinde basın mensupları ile genel değerlendirmeler yaptık. Önümüzdeki yerel seçimlerde Ulaştırma Bakanlığı’nın üzerine ne düşüyorsa, biz o noktada olacağız. Yerel yönetim seçimlerinde yükümüzü ağırlaştırın diyorum. Her belediye bize ayrı bir sorumluluk getirecektir” dedi.