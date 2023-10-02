Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı ile Nahçıvan ziyaretinde Orta Koridor'un Türkiye'den Bakü'ye hat sağlayacağını ve bu güzergahın önemli bir yol olacağını vurguladı. Nahçıvan'dan Dilucu Sınır Kapısı'na kadar olan hat üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve bu projenin hızla hayata geçirilmesinin planlandığını belirtti. Ayrıca, İran tarafıyla da görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Kalkınma Yolu projesi hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, Basra Körfezi'nden başlayıp Ovaköy sınırına kadar uzanan 1200 km'lik demiryolu ve otoyol projesinin detaylarını açıkladı. Bu proje ile Basra'dan gelen yüklerin limandan demiryoluyla taşınarak Avrupa'ya ulaşmasının sağlanacağını söyledi. Ayrıca, bu yolun G20 tarafından da desteklendiğini ve bölge ülkelerini projeye davet ettiklerini belirtti.

Bakan, 10 GB bedava internet projesiyle ilgili olarak 3 operatörle yapılan teklifleri değerlendirdiklerini ve 3.6 milyon genci kapsayacak bir projeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Bu projenin bu ay içinde başlayacağını ve yerli üretim markalarına özel cep telefonu kampanyasının da aynı dönemde başlatılacağını ifade etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kapasite sorununa da değinen Bakan Uraloğlu, ikinci pistteki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve bu ay içinde hizmete açılacağını belirtti. Bu sayede havalimanının kapasitesinin artırılacağını dile getirdi.

Türkiye Kart projesi hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, PTT tarafından yürütülen ödeme sisteminin tek kart haline getirilerek Türkiye Kart olarak kullanılacağını söyledi. Kartın bir ücreti olmayacağını belirtti ve bu projenin pilot olarak Konya'da başladığını ifade etti.

Son olarak, İstanbul ile Ankara arasındaki doğrudan yolculukları tespit ettiklerini ve yeni otoyol projeleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu projelerin tamamlanmasıyla Kuzey Marmara'nın devamının sağlanacağını söyledi.