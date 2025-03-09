ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolu trafiği ile ilgili paylaşımı "Uçuyoruuuz" başlığıyla sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Uraloğlu, iki ayda toplam hizmet verilen yolcu sayısının 30 milyon 457 bin 920’ye, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise toplam 323 bin 986’e ulaştığını açıkladı.

Havalimanlarında gerçekleşen uçak trafiğinde, iç hatlarda 58 bin 345, dış hatlarda ise 50 bin 397 uçak iniş-kalkış gerçekleştirilirken, üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 148 bin 633 olarak kaydeden Bakan Uraloğlu, "Gökyüzünü al bayrağa boyamaya devam edeceğiz" mesajı verdi.