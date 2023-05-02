Yaklaşan Genel Seçimler öncesi seçim çalışmalarını seçim bölgesi Bursa’da sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, semt pazarında oluşturulan pazarcı tezgahında AK Parti’nin 21 yıllık iktidarı döneminde Bursa’ya kazandırdığı hizmetleri ve önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği projeleri vatandaşa anlattı.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığı, yaklaşan genel seçimler öncesi saha çalışmalarına hız verdi. Semt pazarlarında pazarcı tezgâhı açarak “Gel Vatandaş İcraata Gel” sloganı ile vatandaşla buluşulan projenin ilk konuğu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da bulunduğu organizasyonda Bakan Varank, pazarcı önlüğü giydi ve AK Parti iktidarının 21 yıllık dönemde Bursa’ya kazandırdığı hizmetleri anlattı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda Bakan Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan pazarcı esnafı gibi yüksek sesle “Gel Vatandaş İcraata Gel” diye tempo tuttu.

İl Başkanı Davut Gürkan, bu proje ile çok sayıda vatandaşa yaptıkları ve yapmaya devam edecekleri çalışmaları anlatma imkânı bulduklarını söyledi. Pazaryerlerinde “Gel Vatandaş İcraata Gel” projesine devam edeceklerini belirten Başkan Gürkan, AK Parti’nin saha siyasetinde her zaman belirleyici rolü olduğunun altını çizdi.