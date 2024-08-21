İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de liderliğini Adnan Üstün'ün yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen bir operasyonda 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde İzmir'de "Kuyu-19" operasyonu gerçekleştirildi.

Yurt dışında kaçak olarak bulunan Adnan Üstün'ün elebaşı olduğu bu suç örgütüne karşı düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemeler, şüphelilerin suç örgütü kurma, adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs gibi suçlara karıştıklarını ortaya koydu.

Operasyon kapsamında ayrıca ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.