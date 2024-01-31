İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinde yaptığı paylaşımlarda;

1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında; Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüphelinin yakalandığını, 3 bin 744'ü tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımının devamında şu sözlere değindi;

"1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında; Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüpheli yakalandı. 3 bin 744'ü tutuklandı. 1 bin 479'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözümüz, adli kontrol kararı ile bırakılanların da her an üzerlerinde. Takibimizi sürdürüyoruz. 371.433 Vize/Vize Muhafiyeti veya İkamet Süresi Biten Yabancı (Düzensiz göçmen durumuna düşen) Düzensiz Göçle Kararlı Mücadelemiz Sonucu Kendiliğinden Ülkemizden Çıkış Yaptı. 82.000 Suriyeli, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş kapsamında ülkelerine döndü. 223.856 Düzensiz Göçmenin Sınırlarımızda Kurduğumuz Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri İle Milli Savunma Bakanlığımızın Kararlı Ve Hassas Çalışmaları Neticesinde Sınırlarımızdan Girişi Engellendi. 254.000 Düzensiz Göçmen Yaptığımız Operasyonlar, Mobil Göç Araçlarımız ve Kararlı/Tavizsiz Çalışmalarımız Sonucu Yakalandı. Umut Tacirliği Yaparak İnsanları Kandıran, Binlerce İnsanı Göç Yollarında Ölüme Sürükleyen, Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan Göçmen Kaçakçılarına Asla Fırsat Vermeyeceğiz. Operasyonları düzenleyen Jandarmamızı, Polisimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız Çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz".

Ardından yaptığı paylaşımda ise Yerlikaya;

İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle;

"İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi. Operasyonlarda Örgüt Elebaşı ile Birlikte 9 şüpheli yakalandı. Organize Suç Örgütlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz. Nefeslerini Keseceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütünün; İş yerlerini kurşunlayarak iş insanları üzerinde baskı kurdukları ve bu sayede iş yerlerinden para talep ettikleri, İş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri, Para vermeyi reddeden iş insanlarına ve yakın akrabalarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin!

HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"