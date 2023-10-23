İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli altı ilde gerçekleştirilen 'Kafes' operasyonunun başarıyla sonuçlandığını açıkladı. Bu operasyon sayesinde, 'Bayğaralar' adlı organize suç örgütünün 55 şüpheli üyesi yakalandı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından organize suçlarla mücadeleyi vurguladı.

Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı tarafından koordine edildi ve Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Adana merkezli altı ilde aynı anda gerçekleştirildi. Bu operasyonun sonucunda, Ramazan Bayğara'nın liderliğini yaptığı 'Bayğaralar' organize suç örgütü çökertildi.

Eş zamanlı baskınlarda 3 piyade tüfeği, 2 hafif makineli tüfek, 29 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin 7 cinayet işlediği, 13 silahla yaralama suçuna karıştığı ve aynı zamanda alacak verecek konularında sözde mahkeme kurarak maddi kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Ayrıca, korkutma ve haraç alma amacıyla birçok iş yerini kurşunladıkları, iş insanlarına ve iş yerlerine zorla el koydukları, uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle haklarına adli işlem başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları düzenleyen polisleri tebrik ederek, "Suç işleyenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Herhangi bir boyutta olursa olsun, organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" dedi.