MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt sektörü kaynakları, mazot fiyatı için bu geceden itibaren yaklaşık yüzde 4'lük düşüş ile 1,57 TL'lik indirim beklendiğini bildirdi.İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 37,99 TL'ye, Ankara'da 38,58 TL'ye ve İzmir'de 38,73 TL'ye gerileyecek.Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

BURSA

Kurşunsuz Benzin (TL/LT): 35,74

Gaz Yağı (TL/LT): 35,03

TP Motorin ( TL/LT): 40,27

Motorin ( TL/LT):40,23

Kalorifer Yakıtı ( TL/KG):28,10

Fuel Oil ( TL/KG):24,26

Y.K. Fuel Oil ( TL/KG):20,35

TP Gaz: 18,21