İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda  Bursa ve Muğla merkezli ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-16operasyonlarında; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin Yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullanarak operasyonun detaylarını şu şekilde anlattı:

Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;

MUĞLA:

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda;

  • 15 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.
  • 7’si tutuklandı.
  • 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

BURSA:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda;

  • 4 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

Operasyonlar sonucu:

  • Çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!

Kaynak: Seher Yaşa