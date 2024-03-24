İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Bursa ve Muğla merkezli ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-16” operasyonlarında; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin Yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullanarak operasyonun detaylarını şu şekilde anlattı:

Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; MUĞLA: Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda; 15 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

7’si tutuklandı.

2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. BURSA: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda; 4 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Operasyonlar sonucu: Çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!