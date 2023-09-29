İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Şahinler Çetesi' olarak bilinen Organize Suç Örgütü'ne karşı gerçekleştirilen operasyonların başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, şu şekilde açıklamalarda bulundu.

"Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonda: 16 ruhsatsız adet tabanca ve 660 adet fişek 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. "