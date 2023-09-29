Tefecilik, insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 40 kişinin yargılanması tamamlandı. Terkinler Çetesi lideri Nazi T. ve 15 kişi tutuklandı.

MAHKEME SONA ERDİ

24 saatten bu yana devam eden mahkeme sonuçlandı.

TUTUKLANAN İSİMLER

Mahkeme sonucunda Nazi T., Erkan T., Mehmet T., Esat K., Cemil K, Osman C., Cahit B., İsmail Hakkı E., Akın B., Harun Y., Osman K., Kenan Y., Ali İhsan Ö., Zeki B., Yunus D. ve Tarkan G. Tutuklandı.

SERBEST KALANLAR

Diğer sanıklar Azad T., Hanım T., Metin T., Çetin T., Yüksel T., Erşan K., Turan K., Nermin S., Ayhan G., Funda D.A., İrşadi K., Ceylan B., Kemal C., Abdurrahman B., Erkan G., Süleyman K., Serkan Ç., Tamer B., İbrahim Ö., İbrahim Ç., Nurettin A., Meryem S., Gülçin Y., Turan B. ve Turgut K. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldılar.