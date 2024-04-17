İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Düzce’de 14 sürücünün trafikte birbirlerine selektör yaparak radar uyarası yapması sebebiyle uygulanan cezaların iptal edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya X hesabından şu açıklamayı yaptı;

" Bu bayram tatilinde Düzce’de SELEKTÖR YAPARAK karşıdan gelen araçları uyaran 14 sürücümüze işlem yapılmıştı. Bu işlemlerin tamamı iptal edildi.

Trafik ekiplerimiz kaza riskinin en yoğun olduğu noktalarda RADAR ÖLÇÜMLÜ DENETİMLER yapıyorlar.

Radar denetimlerinin yapıldığı bölgelere “Radarla Hız Kontrolü Yapıldığını Belirten” uyarı levhaları zaten koyuyoruz.

Amacımız sürücülerimizin aşırı hız yapmalarını engellemek ve olası kazalara karışıp hayatını kaybetmelerini ya da yaralanmalarını önlemek.

Yaptığımız bilimsel çalışmalar da gösteriyor ki; “Denetimler arttıkça kazaların azalıyor”.

Ve selektör yaparak karşıdan gelen araçları uyaran şoförlerimiz:

️Radar olmayan yerlerde de karşıdan gelen ve aşırı hız yapan araçları selektör yaparak uyarmaya devam edin.

AŞIRI HIZ YAPMAYALIM.

Emniyet Kemeremizi hem otomobilde hem de şehirlerarası otobüslerde takmayı unutmayalım.

Kavşak ve geçit gibi yerlerde geçiş önceliğine uyalım.

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uyalım."