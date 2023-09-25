İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ve Diyarbakır'da 1'i kırmızı, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA)- Son dakika haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Şırnak'ta kırmızı kategoride aranan sözde BOTAN sorumlusu ve aynı zamanda GABAR Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Ercan Serhat kod adlı Reis Gültüran adlı terörist silahıyla birlikte sağ ele geçirilirken, Diyarbakır'da gri kategoride aranma kaydı bulunan Agit Berxwedan kod adlı Habib Karakoç adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerin 9 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 21 güvenlik görevlisinin yaralandığını saldırılara katıldıklarının tespit edildiğini belirterek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" diyerek duyurdu.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensupları fotokapana yakalandığı görüntüleri de paylaşan Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyetimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum" ifadelerini kullandı.