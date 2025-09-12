Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinin Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde 502 milyon 28 bin TL bedelle yol ve alt yapı yatırımı başlatıyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin yaşam kalitesini yükseltmek, modern ve güvenli bir altyapı oluşturmak amacıyla kente değer katacak projelere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı üniversite yerleşkesinin de yer aldığı Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde 502 milyon 28 bin TL yatırımla kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıyor.

3 BİN 700 METRE SICAK ASFALT YAPILACAK

Proje kapsamında Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi’nde 2 bin 200 metre, Yeniköy Mahallesi 404 Sokak’ta ise bin 500 metreye ulaşan güzergahta kaldırım, Plent Mix Temel, binder, aşınma ve reglaj çalışmaları yapılacak. Toplam 3 bin 700 metre sıcak asfalt serimi ile yollar modern ve güvenli hale getirilecek.

BÖLGE ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Bölgedeki altyapıyı tamamen yenilemeyi hedefleyen proje ile 7 bin metre yağmursuyu hattı, 6 bin metre içme suyu hattı döşenecek. Böylece hem yağış kaynaklı su baskınlarının önüne geçilecek hem de içme suyu altyapısı yenilenmiş olacak. Ayrıca 200 metrelik dere ıslahı yapılacak ve güzergâh üzerinde 2 adet köprü niteliğinde menfez inşa edilecek.

YENİ OTOPARKLAR VE YEŞİL ALANLAR YAPILACAK

Yol güzergâhı boyunca bin 376 araçlık cep otoparkı ve 4 ayrı noktada toplam 74 araçlık nizami otopark alanı oluşturulacak. Projede ayrıca 20 bin metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Bu alanlara 742 yapraklı ağaç, 7 bin 847 çalı, bin 795 otsu bitki dikilecek. Yeşil alanlarda 7 adet fitness aleti, kent mobilyaları ve aydınlatma direkleri de yer alacak.

ÜNİVERSİTE YANINA YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Proje kapsamında üniversite yerleşkesi yanındaki yeşil alan da yenilenecek, drenaj sistemi ve peyzaj imalatları ile bölgeye estetik ve işlevsel bir görünüm kazandırılacak.

KURT: “BU PROJE BİRÇOK SORUNUMUZU ÇÖZECEK”

16 yıldır Kötekli’de işletmecilik yapan Esnaf Salih Kurt, “Kötekli’de yağmursuyu, park ve yolun bozuk olması sorunlarımız vardı. Yapılan her yenilik insan hayatını mutlaka olumlu etkileyecektir. Bu proje birçok sorunumuzu çözecek ve güvenli bir Kötekli’yi yaratacak. Ahmet Başkanımıza bu yatırım için çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ARAS: “KÖTEKLİ VE YENİKÖY BÖLGEMİZİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK ÇOK YÖNLÜ BİR DÖNÜŞÜM BAŞLATIYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızın kalbinin attığı, binlerce öğrencimizin yaşamını sürdürdüğü, Kötekli ve Yeniköy bölgemize uzun zamandır beklenen büyük bir yatırım kazandırıyoruz. Bu yatırımla birlikte hem vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak hem de mahallelerimizin çehresini değiştirecek çok yönlü bir dönüşüm başlatıyoruz. Burada yaşayan öğrencilerimiz daha güvenli, daha konforlu bir çevrede eğitim hayatlarını sürdürecek. Esnafımız daha düzenli, daha canlı bir şehir ortamında hizmet verecek. Bölgede yaşayanlar ise daha yaşanabilir, estetik ve çağdaş bir bölgeye kavuşmuş olacak. Muğla’mızın her bölgesinde kente değer katacak projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.