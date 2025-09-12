İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından tutuklanmasıyla sonuçlanan ‘sahte diploma’ iddiası davasında, ilk duruşmada ara karar verildi. İddianamede 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.

8 Yıl 9 Aya Kadar Hapis Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırılarak tutuklandıktan sonra lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu hakkında zincirleme “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Avukatları Savunma Yaptı

Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu'nun yargılanmasına bugün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlandı. İlk duruşmada Ekrem İmamoğlu ve avukatları savunma yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının ardından hakim ara karar açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Dava 20 Ekim'e Ertelendi

Ara kararda, diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul 5. idare Mahkemesi'ne kararın iptali için açtığı dava dosyasının istenmesine hükmedildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 20 Ekim 2025 tarihine ertelendi.