İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır merkezli 8 ilde gerçekleştirilen Mahzen-39 Operasyonu'nun başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Operasyonlar, öncülüğünü Umut Öken'in yaptığı organize suç örgütünün çökertilmesiyle sonuçlandı.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Diyarbakır merkezli olarak Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sırasında, organize suç örgütü üyelerinin Sur bölgesindeki esnafların iş yerlerine baskı kurmaya çalıştığı, direnen esnafların iş yerlerini kurşunladığı, bir iş hanını üs olarak kullandığı ve diğer esnaflara korku ve baskı uygulayarak iş yerlerini terk etmelerini sağladığı belirlendi.

Ayrıca, çocukları kullanarak esnaflara yönelik yaralama ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdikleri, mağdur esnafları şikayetlerinden vazgeçirmek için baskı, cebir ve şiddet kullandıkları, Sur bölgesinde vatandaşlar üzerinde baskı oluşturmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere ver verdi;

Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen “MAHZEN-39” operasyonlarında Elebaşılığını Umut Öken’in (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.️

Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı.️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.️

Diyarbakır Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır merkezli Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

📌Sur bölgesinde faaliyet gösteren esnafların iş yerlerine çökmeye çalıştıkları ve zorluk çıkaran esnafların iş yerlerini kurşunladıkları,

📌Sur bölgesindeki bir iş hanına yerleştikleri ve bu iş hanını kendilerine üs olarak kullandıkları,

📌Zaman içerisinde diğer esnaflara korku ve baskı uygulayarak iş yerlerini terk etmelerini sağladıkları,

📌Küçük yaştaki çocukları kullanarak, esnaflara yönelik yaralama ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdikleri,

📌Baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdur esnafları şikâyetlerinden vazgeçirdikleri,

📌Sur bölgesinde vatandaş üzerinde baskı kurarak isim yapmaya çalıştıkları,

📌Aralarında husumet bulunan grupların aralarındaki konulara müdahil oldukları,

📌Sözde mahkemeler kurup arabuluculuk yaptıkları ve bu şekilde maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu;

📌14 adet ruhsatsız tabanca,

📌2 adet otomatik tabanca,

📌2 adet av tüfeği ve

📌Çok sayıda fişeğe el konuldu.

Operasyonları koordine eden Diyarbakır Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.