İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki ayda terör örgütlerine yönelik düzenlenen 29 bin 32 operasyonda 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 60 günde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili detaylı paylaşımda bulundu.

Gerçekleştirilen 29 bin 32 operasyonda 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına bağlı birimler tarafından yapılan çalışmaları da özetledi.

Bölücü Terör Örgütüne yönelik 27 bin 783 operasyonda 148 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 199'unun tutuklandığını belirten Bakan Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik düzenlenen bin 20 operasyondan 254'ünün tutuklandığı, DEAŞ'a yönelik 178 operasyonda 22 teröristin etkisiz hale getirilerek 77'sinin tutuklandığı, aşırı sol örgütlere yönelik düzenlenen 51 farklı operasyonda ise gözaltına alınan 79 şahıstan 10'unun tutuklandığı ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, mesajında, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.