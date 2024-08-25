İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir'in de aralarında bulunduğu bir heyetle birlikte "Huzur Toplantısı" için Van'a geldi.

Bakan Yerlikaya, bu önemli toplantının ardından heyetiyle birlikte, 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş'taki stadyumda hain teröristler tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Soner İdil'in ailesini ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, şehidin annesi Sadet İdil ve babası Mikdat İdil ile bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Ziyareti X sosyal medya hesabından da paylaşan Yerlikaya, "Bugün kahraman şehit polisimiz Soner İdil’in Van’daki kıymetli ailesini ziyaret ettik, şehidimizin annesi Sadet ablamız ve babası Mikdat ağabeyimizle birlikte dua ettik. Şehidimiz Soner İdil 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumunda hain teröristlerce düzenlenen bombalı saldırı sonrası şehit oldu. Aziz hatırası asla unutulmayacak. Şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.