İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılı bilançosunu aktardı. Sosyal medya hesabı X üzerinden 2023 yılında 3.911 şehir, 19.682 kırsal bölgede düzenlenen operasyonlarda 923 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:

Biz Türkiye’nin Huzuru diyoruz.

Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara,

Teröristlere ve onların iş birlikçilerine,

Ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına,

Birlik ve beraberliğimize kast edenlere

asla ama asla göz açtırmayacağız!

2023 yılında, Jandarma Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı birimlerimiz tarafından BTÖ, FETÖ, DEAŞ ve Sol Terör Örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi ve düzenlenmeye devam ediyor.

1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında:

BTÖ’ye (Bölücü Terör Örgütü) yönelik

3.911 şehir, 19.682 kırsal operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda:

923 terörist etkisiz hale getirildi.

7.716 şüpheli gözaltına alındı,

1.555'i tutuklandı,

1.683’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

FETÖ’ye yönelik:

6.775 operasyon yapıldı.

9.639 şüpheli gözaltına alındı,

1.689'u tutuklandı,

1.677’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik:

1.500 operasyon yapıldı.

2.800'i gözaltına alınırken,

738'i tutuklandı,

650’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sol terör örgütlerine yönelik:

358 operasyon yapıldı.

11 terörist etkisiz hale getirildi.

737 şüpheli gözaltına alınırken,

97'si tutuklandı,

207’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Etkisiz hale getirilen tüm bu hainlerin:

8’i Kırmızı

1’i Mavi

2’si Yeşil

16’sı Turuncu

37’si Gri Kategoride olmak üzere

Toplam 64’ü sözde ÜST DÜZEY teröristti.

Ayrıca bu dönemde hamd olsun,

124’ü bombalı eylem olmak üzere

163 eylem önlendi.

Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Bizimle. Biz Milletimizin Emrindeyiz

Ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden hainlere asla göz açtırmayacağız

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek"