Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir’de 100 damızlık koç ve 13 yem ezme makinesinin üreticilerle buluştuğu dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı, Balıkesir’in potansiyeline vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin koç ve yem ezme makinesi dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı, "Değerli kardeşlerim, bizler istiyoruz ki aile işletmelerimiz güçlü olsun. Hem güçlü olsun hem sürdürülebilir olsun. Bugünden yarına değil, nesillerden nesillere aktarılabilir olsun. Hem verimli hem kaliteli olmasını istiyoruz. Bunlar için bir çok desteğimiz var. Makine, ekipman onlarca desteğimiz var. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizim çok istediğimiz şeyi yaptığını anlattı. Görüyorum ki Balıkesir’in potansiyeli, bizim bu zamana kadar tahayyül ettiklerimizin daha ötesinde. Bu nedenle bizlerin daha fazla gayret etmesi, daha fazla sizlerin yanında olması lazım. Balıkesir’in bu potansiyelini hep beraber, hem ülkemizin ihtiyacını karşılayacak şekilde hem de ihracat yaparak ülkemize ve Balıkesir’e döviz kazandıracak, üreticilerimize daha fazla kazandırır hale getirmek istiyoruz. Sulama projeleriyle ilgili müjdeler verdik. Bu zamana kadar yapılan baraj, gölet ve sulama projelerinin bundan sonra devamıyla alakalı, devam edenlerin hızlıca bitirilmesi, yapılması gereken sulama ve su depolama projelerini de en kısa sürede tamamlayarak Balıkesir’in potansiyeline ulaşması için her şeyi yapacağız. Sonuçlandığında hepimizin göğsünü kabartan imkanlar üreticilerimizle buluşmuş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘bizi tutabilene aşk olsun’ sözünü tekrarlamak istiyorum. Değerli üreticilerimiz yeter ki sizler üretin, Bakanlığımızla yerel yönetimlerimiz ile hemen yanı başınızdayız. Hepimizi tutabilene aşk olsun" dedi.

“Balıkesir’in potansiyeli tahayyül ettiklerimizin daha ötesinde” diyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık olarak hedefledikleri pek çok şeyin Balıkesir’de, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından hayata geçirilmiş olduğunu gördüklerini, bunun da kendilerini gururlandırdığını söyledi. Balıkesir’i kırsal kalkınmanın başkenti haline getiren proje ve yatırımlarını çeşitlendiren ve artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi son olarak, kendi Damızlık Merkezlerinde yetiştirdiği 100 damızlık koçu Altıeylül ve Karesili yetiştiricilere dağıttı. Bunun yanı sıra 2 ton yem ezme kapasitesine sahip 13 adet yem ezme makinesinin üreticilere dağıtıldığı “Damızlık Küçükbaş Hayvan ve Yem Ezme Makineleri Dağıtımı Töreni”, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende damızlık koçları dolaşma imkanı bulan Bakan Yumaklı, küçük bir kuzuyu da kucağına alıp sevdi.