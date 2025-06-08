Et ve Süt Kurumu, bu yıl da üreticilerin elinde kalan kurbanlıkları almayı sürdürecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Her yıl olduğu gibi, üreticilerimizin satış yapamadığı kurbanlıkları ESK olarak satın alacağız" dedi.

Ayrıca, bu yıl hayata geçirilen yeni bir uygulamaya değinen Yumaklı, karantina nedeniyle hayvanlarını kurban pazarına götüremeyen üreticilerin elindeki hayvanların da Et ve Süt Kurumu tarafından alınacağını açıkladı.

Satın alma koşulu olarak ise hayvanların karantina süresinin tamamlanmış ve sağlıklı olmaları gerekiyor.

Üretici için başvuru kriterleri neler?

Yeni uygulama kapsamında, Kurban Bayramı'nda satılamayan kurbanlıklar ile şap hastalığından dolayı işletmelerinde hayvan hareketleri kısıtlaması bulunan ve kurban pazarlarına hayvanlarının sevkini gerçekleştiremeyen üreticilere ait hayvanlar ESK tarafından satın alınacak.

Üreticilerin, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi ile nakliye faturaları, şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri kısıtlaması bulunduğuna dair belge ile kuruma başvurmaları gerekiyor.

TÜRKVET’te gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra, hayvanlar Et ve Süt Kurumu’nun 'Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları'na göre belirlenen fiyatlarla satın alınacak.

ESK tarafından belirlenen kurbanlık alım fiyatları

Et ve Süt Kurumu’nun belirlediği büyükbaş kurbanlık alım fiyatları kilogram başına tosun için 400 lira, düve için 370 lira ve inek için 340 lira olarak açıklandı.

Küçükbaş hayvanlarda ise kilogram fiyatları kuzuda 400 lira, tokluda 360 lira, koyunda 350 lira, oğlakta 260 lira, çepikte 220 lira ve keçide 190 lira seviyesinde belirlendi.

Bunların tavan fiyatlar olduğu belirtilirken, yaş, cinsiyet, randıman ve karkas ağırlığı gibi kriterlere göre fiyatlarda farklılıklar olabileceği ifade edildi.