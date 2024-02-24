Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X hesabından, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimleri için 4924 Sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacağını açıkladı. Yan dal uzmanı hekimleri için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Koca, X sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenleme önceki gün Meclis’te kabul edilmişti. Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun."