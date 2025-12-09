Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaşını sürdürüyor. 81 ilde denetim yapan ekipler, uygunsuzluk tespit ettiği ürünleri de markalarına kadar açıklıyor.

3 Ürünün Satışı Yasaklandı

Bakanlıktan güvensiz ürünlerle ilgili yeni bir duyuru geldi. Yapılan denetimler sonucu 3 ürünün satışı yasaklanırken, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Çocuk Pantolonu

"Alkano" marka çocuk pantolonunda yapılan incelemede, bel kısmındaki ipin uygunsuz olduğu tespit edildi. Kordon ve büzme iplerinin standarda uymadığı belirtilirken, ürünün “yaralanma” tehlikesi barındırdığı ifade edildi.

Emzik Akısı

Yasaklama kararı verilen bir başka ürün ise bebeklere yönelik emzik bağlayıcı oldu. Tedi'de satılan emzik askısının boyunun uzun olduğu ve "boğulma" riski taşıdığı belirtildi.

Peluş Anahtarlık

Piyasadan toplatılma kararı verilen bir diğer ürün ise pelüş oyuncak oldu. "Kızılkaya" marka "Flamingo Figürlü Pelüş Anahtarlık"ın "boğulma" riski taşıdığı duyuruldu.