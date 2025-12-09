Şehit polis Emre Albayrak için Ladik Avcı Sultan Mehmet Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende şehidin özgeçmişi okundu, İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından helallik alındı ve cenaze namazı kıldırıldı. Törenin sonunda özel harekat polisleri şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı. Şehit Emre Albayrak'ın naaşı Arnavutlar Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Özel Harekat Daire Başkanı Ünsal Hayal, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Alâ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehidin annesi Aslıhan Albayrak, babası Ramazan Albayrak, eşi İrem Albayrak ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Operasyon

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde düzenlenen narkotik operasyonu sırasında baskın yapılan evden polis ekiplerine açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.