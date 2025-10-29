SGK tarafından Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat illerinde bulunan gayrimenkuller satışa sunuldu.

Gayrimenkullerin satış ihalesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik maddelerine göre Kurumun internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile 17-28 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.



İHALE DÖKÜMANLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN BEDELSİZ GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın ihale dokümanını, e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına giriş yaparak bedelsiz görebilir.