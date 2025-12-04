Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına risk oluşturabilecek ürünlere yönelik denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. Ülke genelindeki 81 ilde kontrol çalışmalarını artıran bakanlık, güvensiz olduğu belirlenen ürünleri de düzenli olarak kamuoyuna duyuruyor.

Bakanlıktan Yeni Duyuru

Bakanlığın son duyurusu 4 Aralık tarihinde geldi. "Logon Colorful" markasına ait kalem kutusunun sağlığa zararlı olduğu tespit edildi.

"Kız Modeli Kabartmalı Kalem Kutusu" olarak geçen ürünün satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Güvensizlik Nedeni

Ürünün güvensiz nedeni ise içerdiği kurşun miktarının limit değerinin üzerinde olması gösterildi.

Kurşunun Zararları

Kurşun, özellikle kan hücreleri ile sinir sistemi üzerinde ciddi hasarlara yol açan bir ağır metaldir. Kurşuna maruz kalınması sonucunda görülen önemli sorunlardan biri de anemidir. Kandaki kurşun düzeyi 40 µg/dL’nin üzerine çıktığında hemoglobin üretimi azalır ve buna bağlı olarak kansızlık ortaya çıkar.

Çocuklarda kandaki kurşun seviyesinin yükselmesi; felç, zihinsel gelişim geriliği, büyüme ve gelişmede yavaşlama gibi ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Gebeler ve çocuklar, yetişkinlere kıyasla kurşundan çok daha kolay etkilenir; bu nedenle daha düşük kurşun düzeylerinde bile zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir.