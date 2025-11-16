Paylaşımda, Almanya, Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Fas’tan toplam 10 kişinin Türkiye’ye getirildiği belirtildi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 7 kişi ile ulusal seviyede aranan 3 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili birimlerin koordineli çalışması sonucu yakalanarak ülkeye iade edildi.

İade edilen isimler ve bulundukları ülkeler şu şekilde:

Almanya: Suç örgütü üyeliği, kasten yaralama ve uyuşturucu suçlarından B.Ö., S.B., E.G. ve R.D.

Gürcistan: Uyuşturucu ve suç teşkil eden faaliyetlerden T.Ö.A., D.Ö. ve ulusal suçlardan E.F.

Fas: Terör örgütüne üye olma suçundan Y.A.

Kuzey Makedonya: Dolandırıcılık, sahtecilik ve benzeri suçlardan A.Ç. ve N.Ş.

Bakan Yerlikaya, emeği geçenleri tebrik ederek, milletin huzur ve güveni için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.