Tekirdağ il genelinde toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetim seferberliği başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetim seferberliği başlattı. Denetimlerde özellikle toplu tüketim yerlerinde hizmet sunan işletmelerde oluşabilecek riskleri bertaraf etmek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak için bu işletmelerde 24 Ocak 2024-2 Şubat 2024 tarihleri arasında kızartmada kullanılmakta olan yağlara ilişkin resmi kontroller eş zamanlı olarak yapılıyor.

Tekirdağ İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince yapılan denetimlerde, mevzuat ile belirlenen kriterlere uymayan yağlardan numune alınarak analiz edilecek ve sonuçta uygun olmayan işletme ve ürünlerine idari yaptırım uygulanacak.

İl Müdürü Oktay Öcal, tarladan sofraya kadar olan aşamalarda gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın ve güvenilir gıdayı vatandaşlara sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek; vatandaşların gıda ile ilgili olumsuz bir durumla karşılaşıldığında ALO 174 gıda hattını aramalarını, bunun gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.