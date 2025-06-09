Özellikle klima gibi elektronik cihazlara yönelik bakım ve onarım taleplerinin yoğunlaştığı bu dönemde, sahte servislerin tüketicileri mağdur edebileceği uyarısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, birçok tüketicinin servis hizmeti almak için internet arama motorlarını kullandığına dikkat çekilerek, bazı kişi ya da firmaların sponsorlu reklamlarla aramalarda üst sıralarda yer alarak kendilerini “yetkili servis” gibi gösterdiği belirtildi. Ayrıca bu kişi veya firmaların, markalara ait isim ve logoları izinsiz kullandıkları vurgulandı.

Sahte servislerin neden olabileceği sorunlar arasında; garanti dışı kalan ürünler, kalitesiz veya sahte yedek parça kullanımı, eksik veya hatalı onarım, yüksek servis ücretleri ve hatta uzaktan bağlantı yoluyla kişisel verilere ulaşılması gibi ciddi mağduriyetler yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı, bu tür dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) adlı doğrulama platformunun devreye alındığını hatırlattı. Vatandaşlara, www.servis.gov.tr adresi üzerinden hizmet almak istedikleri servisin yetkili olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri çağrısında bulunuldu.

Bakanlık, tüketicilerin yalnızca üretici ya da ithalatçı firmaların resmi internet siteleri ve SERBİS aracılığıyla edindikleri bilgiler doğrultusunda işlem yapmalarının güvenli bir alışveriş deneyimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"SERBİS sayesinde, ürünlere ait yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli biçimde ulaşmak mümkündür. Yetkili servis hizmeti alınmadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgisi mutlaka kontrol edilmelidir. ⁠⁠İnternet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğu, firma resmi internet sitesi veya SERBİS üzerinden doğrulanmalıdır. Tüketicilerimiz, şüpheli durumlarda veya sahte servis girişimleriyle karşılaştıklarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve ⁠⁠Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla şikayet ve ihbarda bulunabilirler."