Yeni yıla sayılı günler kala Bakırköy'deki hazırlıklar tamamlandı. Meydanlar, caddeler ve sokaklarda yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla şehir adeta ışıl ışıl bir hale geldi. Görsel bir şölenle buluşan vatandaşlar, sevdikleriyle birlikte yeni yıl coşkusunu yaşamaya şimdiden başladı. Birçok kültüre ev sahipliği yapan Bakırköy rengarenk haliyle 2025’e girerken de mutluluğun ve beraberliğin adresi olacak.

Bakırköy Belediyesi’nin General Şükrü Kanatlı Caddesi’nde kurduğu ‘Yılbaşı Panayırı’ büyük ilgi gördü. İlçenin en işlek noktalarından biri olan caddede yeni yıl ruhunun yaşanmasının yanı sıra, kadın emeği de unutulmadı. Panayırda kurulan ‘Kadın Emeği’ stantlarında, el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı. Yeni yıla girerken emekçi kadınların da düşünüldüğü stantları da gezen Başkan Ovalıoğlu, her zaman eşit hizmet için vatandaşların yanında olacaklarının vurgusunu yaptı.