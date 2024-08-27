Bakırköy alt geçide çarpan tır İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken, 8 yolcu yaralandı. Bir çok kazaların yaşandığı ölüm geçidi havadan görüntülendi.

Olay, Bakırköy alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alt geçide 34 BCJ694 plakalı Arkas lojistik’e bağlı tır çarptı. Tır o esnada oradan geçen 34 HL7642 İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken, o esnada seyir halinde olan 34 COY 011 plakalı araca çarptı. Otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. 8 yolcu hafif yaralanırken, sürücüler olaydan yara almadan kurtuldu. ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye kaldırdı. Sabıkalı kaza alanı ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi. Florya istikameti de trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, daha önce de aynı yerde çok defa kazalar yaşanmıştı. En son 11.03.2024’te üst geçide çarpan tırın, otomobilin üzerine devrilmesiyle 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir yolcu, “İlk önce Samatya’da kaza yaptık. Ondan sonra Zeytinburnu’nda kaza yaptık oran bu araca aktardılar. Bugün 3 defa kaza yaptık. Çok korktuk hala şoktayım. Ayaklarım ağrıyor. Yakınlarımı bekliyorum.