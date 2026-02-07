İstanbul Bakırköy'de durdurulan aracın torpidosunda zulalanmış şekilde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri 2 Şubat'ta Bakırköy'de yaptığı çalışmalarda, şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta bulunan H.A. ve A.B., araçtan indirilerek GBT kontrolü yapıldı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada farklı suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Şahıslar gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda araca zulalanmış ve mekanizma ile çalışan bölme içerisinde 179,8 gram kokain ve 42,3 gram marihuana ele geçirildi.

Olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan H.A. ve A.B., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.