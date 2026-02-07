Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Erden Timur'un sahibi olduğu APA NEF'in Şişli'deki binasına düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda kalaşnikof tüfek ile 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 Ocak'ta Şişli, Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak üzerinde bulunan binaya gece saat 01.45 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar binaya ateş ettikten sonra olay yerinden sahte plaka takılmış beyaz renkli bir otomobille kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemede binaya 7 mermi isabet olduğu tespit edildi. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırganları takibe aldı. Şüphelilerin kullandığı üzerine sahte plaka takılan beyaz renkli otomobilin Sultangazi'de park halinde olduğu tespit edildi. Polis otomobil çevresinde önlem alarak bir süre bekledikten sonra uzun süre kimsenin gelmemesi üzerine araçta arama yaptı. Araçta suç unsuru bulunmazken, polisin dikkati sayesinde hemen arkasında bulunan park halindeki lüks otomobilin de plakasının sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine bu araçta arama yapan ekipler 2 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof tüfek ile çok sayıda mermi ile bir kelepçe buldu. Lüks araçta ayrıca 5 litrelik bir benzin bidonu ele geçirildi.

Şüpheliler otelde yakalandı

Çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler,olaya karışan 5 kişinin, Şişli'de bir otelde kaldığını belirledi. Bu otele yapılan baskında şüpheliler M.K. (30), H.A. (33), M.B. (30), M.Ş.E. (27) ve B.Ş. (24) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüpheliler kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Şüphelilerin tamamı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.