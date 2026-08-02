CHP’li Etimesgut Belediyesine "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da gözaltına alındı. Beşikçioğlu’nun Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yaklaşık 4 saat süren ifade verme işlemi avukatları eşliğinde gerçekleşti. Emniyette ifade verme işleminin ardından Beşikçioğlu, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Beşikçioğlu’na "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı kabul etmedi

Beşikçioğlu’na Türk Ceza Kanunu’nun 221’inci maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümleri hatırlatıldı. Beşikçioğlu, "Etkin Pişmanlık Hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Bana isnat edilen suç ve haklarım müdafim huzurunda anlatıldı. Konu hakkında bilgi sahibi oldum, hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradem ile ifademi vermek istiyorum" dedi.

"İhaleye giren şirketleri tanımam"

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde ihale ve alımlara ilişkin tespitler sorulan Beşikçioğlu, belediyenin ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu.

Beşikçioğlu, ifadesinde şunları söyledi:

"Bahse konu materyallerde benim hakkımda ya da benim adımın olduğu herhangi bir belge yoktur. Yukarıda detaylı açıkladığım üzere ihaleye giren şirketleri tanımam aramda herhangi bir bağda yoktur. Görev ve yetki alımda ihale teknik ve şartname hazırlama yoktur. Bu husus Sayıştay raporlarında anlaşılacağı üzere tarafıma herhangi bir suçlamada bulunulmamıştır. Ayrıca Serkan Kozan isimli şahsın dijitallerinde çıkan görüntülerde ben belediye başkanı olmadan önceki tarihlerde de mutemet, piyasa araştırması işlemleri yaptığı gözükmektedir."

Belediye çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi

Beşikçioğlu, soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan belediye çalışanı Serkan Kozan’ın daha önce yemekhane ücretlerini zimmetine geçirdiğinin tespit edildiğini öne sürdü.

Beşikçioğlu, "Serkan Kozan isimli şahıs Belediye’de benden önce ki dönemde Mutemet olarak görev yapmıştır. Etimkent şirketinde mutemet olarak hiçbir zaman çalıştırılmamıştır. Bahse konu Sayıştay Başkanlığı raporuna konu olan işlemler hakkında avukatım aracılığıyla soruşturma dosyasına eklenmek üzere Ek-1 olarak adlandırılan Etimesgut Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Başkanlık Makamına yazdığı 13.08.2025 tarihli yazısından da anlaşılacağı üzere Başkanlık Makamının 01.08.2025 tarih ve görevlendirme emirlerim doğrultusunda Müfettiş tarafından yapılan inceleme neticesinde bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan Serkan Kozan’ın Belediyemiz Yemekhanesinde memurlardan yemek ücretlerini tahsil ettiğini ve ücretleri zimmetine geçirdiğini tespit edildiği ve Serkan Kozan’ın görev başında kalmasında sakınca olduğu ve açığa alınması gerektiği bildirilmiş olup, bu nedenle Serkan Kozan’ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun maddesi gereğince 13.08.2025 tarihinden itibaren görevinden uzaklaştırılmasına olur vermiş bulunmaktayım. Yine Avukatım aracılığı ile soruşturma dosyasına eklenmek üzere Ek-2 olarak adlandırdığım belgeden anlaşılacağı üzere Serkan Kozan hakkında zimmet, güveni kötüye kullanma ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarını işlediği iddiasıyla 11.09.2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Etimkent vekili tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

225 bin liralık para transferini "borç" olarak açıkladı

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu tarafından hesabına gönderilen 225 bin liraya ilişkin soruya Beşikçioğlu, "Bahse konu para transferi tarihi ben yurt dışında idim. Otele giriş yapmak için kredi kartını ibraz ettiğimde kredi kartında limit sorunu olduğu ve nakit ödemeyi kabul etmedikleri için Mutlu Kerimoğlu’ndan borç olarak para istedim. Göndermiş olduğu tutarı karta yatırdım limit açtırdım. Türkiye’ye dönüşte parayı geri ödedim" karşılığını verdi.

"Ses kayıtlarında başkan olarak geçen şahıs ben değilim"

Bir konser organizasyonuyla bağlantılı rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında dosyaya giren ses kayıtları da Beşikçioğlu’na soruldu. Beşikçioğlu, bu iş ve işlemlerin kendisine bağlı birim tarafından yürütülmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şahsın beyanlarına bahsettiği olaylardan sonradan haberdar oldum. Bana sormuş olduğunuz hesap numaraları belediyeye ait hesap numaralarıdır. Konser yapılması nedeniyle bir işgaliye bedeli ödenmesi doğaldır. Bununla birlikte bu iş ve işlemler bana bağlı birim tarafından yürütülmemiştir. Şirketin doğduğu iddia edilen zararının karşılanması için şirkete ya da tanıdıklarına iş verilmesi gibi bir talimatım ya da yönlendirmem olmamıştır. Bu olaydan sonra yaptığım araştırmada şirketin konser bileti satamadığını tespit ettim. Organizasyondan doğan zararının belediyeden tahsil etmek amacıyla bu beyanlarda bulunduğunu düşünüyorum. Bilet rakamlarının tam sayısını bilet satışı yapan firmalardan yapılacak yazışma sonrası öğrenilebilir. Ses kayıtlarında başkan olarak geçen şahıs ben değilim ifademde ve konuşma içeriğinden anlaşılacağı üzere Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu olduğu bellidir."

Telefonundaki yazışmaları açıkladı

Beşikçioğlu’nun cep telefonunda Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu ile yaptığı tespit edilen yazışmalar da ifadesinde soruldu. Beşikçioğlu, "Bana görseli gösterilen şikayet konusu hakkında Mutlu Kerimoğlu isimli şahsa gönderme sebebim Mutlu Kerimoğlu’nun yetki ve görev alanın İmar ile ilgili olmasıdır. Bu konunun araştırılması ve gereğinin yapılması için Mutlu Kerimoğlu’na gönderdim. Keza bana iletilen şikayet ve sorunları ilgili Belediye Başkan yardımcılarının sorumluluk alanlarına göre iletirim ve gereğinin yapılmasını isterim" dedi.

"Şirket sahipleriyle HTS iletişimim ve para transferim yoktur"

Beşikçioğlu, ifadesinin sonunda suçlamaları reddederek şu savunmayı yaptı:

"Yukarıda samimi olarak beyanlarda bulundum. Tarafıma okunan Sayıştay raporlarında suç duyurusu kısmında ve bilirkişi raporlarında tarafıma herhangi bir isnat ya da suç beyan edilmemiştir. Özellikle Serkan Kozan’ın bahsettiği olaylar hakkında Sayıştay görevlileri ve Savcılık makamı incelemeler yapmış, şahsımın cezai ya da hukuki sorumluluğunu doğuracak bir tespitte bulunmadıkları gibi şahsıma bir suçlamada yöneltmemişlerdir. Yine tarafıma okumuş olduğunuz ses kayıtları, içerikleri incelendiğinde şahsıma ait bir konuşma bulunmadığı gibi konuşma içeriklerinde de iddia olunduğu gibi bir suç unsuru bulunmamaktadır. Eğitim ve uzmanlık alanım dışındaki konularda gerekli araştırma ve incelemeleri yapması için belediyenin İç Denetim ve Teftiş Müdürlüklerini harekete geçirerek yapılan işlerin usulüne uygun şekilde yapılıp yapılmadığını denetledim. Bir usulsüzlüğün tespiti halinde gereğini ifası için savcılıklara başvuru yaptım. Şüphelilerden sadece Mutlu Kerimoğlu ile Belediye Görevi dışında geçmişe dönük bir tanışıklığım ve dostluk ilişkim bulunmaktadır. Diğer belediye Görevlisi şüphelileri belediye Başkanı olduktan sonra tanıdım. Belediye görevi kapsamındaki hiyerarşi dışında başkaca bir ilişki bulunmamaktadır. Şüpheli olarak görünen şirket sahipleri ve yetkilileri ile HTS iletişimim ve para transferim yoktur. Üzerime kayıtlı mal varlığının Belediye Başkanı olmadan önceki dönemlerdeki ticari faaliyetlerim ve miras yoluyla edindiğim mal varlığıdır. Suçlamalar soyut, suç atfı mahiyetinde olup maddi delillerle desteklenmemiştir."

Beşikçioğlu’nun avukatlarının ise ifadenin alınış şekline itirazlarının bulunmadığını belirterek müvekkillerinin savunmasına katıldıklarını beyan etti.