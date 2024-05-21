AGRO TV Türkiye ve Azerbaycan CEO’su Doğan Başaran ve Aqualink MMC CEO’su Orhan Mikayil arasında imzalanan iyi niyet beyanıyla kurulan Sürdürülebilir Gelecek Platformu, ülkelerin siyasi ve politik yaklaşımlarının dışında, görüşlerin yansıtılması ve tartışılabilmesi, farklı yaklaşım ve önerilerin temsil düzeyinde seslendirilmesi adına bu yıl COP’29 özerk pavilyonlarında STK temsilcileri, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri ile yer alacak.

Sürdürülebilir Gelecek Platformu olarak COP29’a kadar gerçekleştireceği etkinliklerin ilki olan ’COP29’a Doğru İklim-Su zirvesi’ 16 Mayıs’ta ADA Üniversitesi Bakü iş birliğinde ve ev sahipliğinde, Boğaziçi Üniversitesi İklimBU ve TÜBİTAK MAM partnerliğinde ve Aqualink iş birliğinde komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. BM Azerbaycan’ın da katılım ve destekleri ile gerçekleşen ve İklim-Su temasını merkeze alan zirvede bir çok akademisyen, Azerbaycanlı Milletvekilleri, iş insanları ve STK temsilcileri de yer aldı.

“İki ülkenin kıymetli bilim insanlarını biraraya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Agro TV Türkiye ve Azerbaycan CEO’su ve Sürdürülebilir Gelecek Komisyonu Türkiye Başkanı Doğan Başaran, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında küresel bağlamda iklim değişikliğine karşı ortak önlem alınabilmesi ve bu önlemlerin konuşulması için en doğru zamanda olunduğundan bahsederek, “Sürdürülebilir Gelecek Platformu olarak üç yılı aşkın süredir bu hedef ve amaçlar doğrultusunda etkinlikler ve zirveler gerçekleştiriyoruz. Bu konunun her geçen gün daha önemli olacağının altını çiziyor ve iklim iletişiminin önemini vurguluyoruz” dedi.

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde COP29’un önemli iklim eylemlerinin hayata geçirilmesi için bir fırsat sunacağına olan inancının altını çizen Başaran, komisyon olarak ADA Üniversitesi ev sahipliğinde Bakü’de İklim ve Su Zirvesi’nde iki ülkenin önemli bilim insanlarını ve taraflarını bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“İklim ve su konusunda bilimsel-pratik araştırma fırsatı ve farkındalığı sunuyoruz”

ADA Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdikleri İklim - Su Zirvesi’nin ve planladıkları gelecek etkinliklerin iklim değişikliğinin etkilerinin ve su kaynakları yönetiminin bilimsel-pratik bir tartışma ve araştırma nesnesine dönüştürülmesinde önemli bir rol oynayacağına olan inancının altını çizen Aqualink LLC CEO’su ve Sürdürülebilir Gelecek Komisyonu Azerbaycan Başkanı Orhan Mikayil, Aqualink olarak etkinliğe olan destekleri ve katkılarının kendileri için gurur kaynağı ve yeni uzmanlar ve bilim temsilcileri için gelişim fırsatları oluşturulmasında paha biçilmez bir destek olduğunu belirtti. Orhan Mikayil, “Bu tür etkinliklerin ülkemizde sürekli düzenlenmesi ve kardeş Türkiye devletinin bölgedeki iklim ve su sorunlarına katkı sağlaması işbirliğimizin derinleşmesine büyük ivme kazandırdı” dedi.

“Su ve Azerbaycan: İklim Değişikliği ve Etkileri” ve “İklim Değişikliği ve Su” panellerinde iklim ve su konuları, alanında uzman isimler ve bilim insanları tarafından kamuoyunun dikkatine sunuldu.