Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar bal arısı zehrinin epilepsi ataklarını önlemede etkili olduğunu ortaya koydu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Bal arısı zehrinin epilepsi üzerine etkili olduğu deney hayvanları çalışması tamamlandı.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliği ile yapılan "Hayvan Akut Epilepsi Modelinde Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Zehrinin ve Apaminin Etkisi” isimli çalışma kapsamında arı zehrinin korteks uygulamalarının epilepsi nöbetlerini azalttığı ve kısmen önlediği gözlemlendi.

Deney hayvanları üzerinde yapılan denemeler olumlu sonuçlar verdi. Ancak insanlarda tedavi amacıyla kullanılması veya epilepsi tedavisinde kullanılabilecek bir ilaca dönüştürülmesi için daha gidilmesi gereken uzun bir yol bulunuyor. Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar bir sonraki adımda yapılacak kapsamlı çalışmalara temel oluşturacak bilimsel sonuçları ortaya çıkardı.

Yapılan diğer bilimsel araştırmalarda ise; arı zehrinin anti-aging potansiyeli ve akne gibi dermatolojik problemlere çözüm olabileceğini gösteren araştırma sonuçları da ortaya koyuldu.

Arı zehrinin başta nörodejenaratif hastalıklar (Parkinson, Alzheimer, MS vb) olmak üzere cilt problemleri ve kanser gibi sağlık sorunlarına umut verici bir seçenek olduğunu gösteren çok sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Ülkemizde henüz yeni başlayan araştırma sonuçları da şimdiye kadar yapılan çalışmaları destekler niteliktedir. Ancak bireysel farklılıklar ve diğer birçok nedenle doğal ürünlerin (özellikle arı zehri) rastgele kullanılmaması doktor kontrolünde uygulama yapılması konusunda da toplumun bilinçli olması gerektiği vurgulanmaktadır.