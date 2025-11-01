Akran Gemlikspor lige deplasmanda Tavşanlı Linyitspor beraberliği ile başlayıp, sahasında Ankara Keçiören Bld Bağlum spor'u 1-0 yendikten sonra deplasmanda Eskişehir Bozan spor karşısında beklemediği bir mağlubiyet aldı.

İznikspor ise sahasında Uşak temsilcisi Eşme Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek başladığı sezonda deplasmanda Eskişehir 2 Eylül ve sahasında da Ankara Beytepe Metespor karşısında beklemedik 2 mağlubiyet hiç hesapta yoktu.

Akran Gemlikspor'un 4, İznikspor'un da 3 puanı bulunuyor.

Bu önemli Bursa derbisi Pazar günü saat 14.00'de Gemlik İlçe stadyumunda oynanacak.