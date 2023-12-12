Baldur’s Gate II: Enhanced Edition nedir?

Kanınızdaki kötülüğe direnebilir ve sizi bekleyen karanlık kaderden vazgeçebilir misiniz? Yoksa canavarca doğanızı kucaklayacak ve yeni Cinayetin Efendisi olarak tanrılığa mı yükseleceksiniz?

Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition minimum gereksinimleri

Bellek: 512 MB

512 MB Grafik Kartı: ATI FireGL T2-128

ATI FireGL T2-128 İşlemci: Intel Atom Z510

Intel Atom Z510 Baldur’s Gate II: Enhanced Edition Dosya Boyutu: 3 GB

Enhanced Edition Dosya Boyutu: 3 GB İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Oyun Detayları